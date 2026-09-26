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Испания обновила мировой рекорд, не проиграв 39 матчей подряд

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию в основное время до 39 матчей.
Фото: Getty Images
После победы над Англией со счётом 3:2 в Лиге наций команда Луиса де ла Фуэнте обновила собственный мировой рекорд.

Испанцы не уступают с марта 2024 года. За этот период национальная команда одержала 30 побед и девять раз сыграла вничью. Последнее поражение в основное время датировано товарищеской встречей с Колумбией, завершившейся со счётом 0:1.

При этом в официальных матчах без учёта контрольных игр серия Испании насчитывает уже 40 встреч - 33 победы и семь ничьих. Последний раз испанцы проигрывали в марте 2023 года, когда уступили Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы.

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