Терёхин прокомментировал решение "Ростова" назначить Кириченко

- Приход Кириченко должен пойти команде на пользу. Димка и тренер хороший, и свой парень для "Ростова". Он футбольный человек, а не с улицы. У Кириченко есть опыт и авторитет. Дай бог, чтобы всё у него пошло. Считаю, что это правильный выбор руководства.
Понятно, что поначалу придётся очень тяжело. Надо дать Кириченко время, чтобы во всём разобраться, - приводит слова Терёхин "Матч ТВ".
Кириченко возглавил "Ростов" в субботу, сменив Джонатана Альбу. Ранее специалист выступал за донской клуб в качестве игрока, а с 2014 по 2017 год входил в тренерский штаб команды.
После девяти туров РПЛ "Ростов" занимает 12-е место, набрав восемь очков. Дебютный матч Кириченко у руля команды состоится 9 октября - ростовчане дома сыграют с "Акроном".