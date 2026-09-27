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Терёхин прокомментировал решение "Ростова" назначить Кириченко

Олег Терёхин прокомментировал назначение Дмитрия Кириченко главным тренером "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
Бывший футболист донской команды считает, что руководство клуба сделало правильный выбор, пригласив специалиста, хорошо знакомого с системой "жёлто-синих".

- Приход Кириченко должен пойти команде на пользу. Димка и тренер хороший, и свой парень для "Ростова". Он футбольный человек, а не с улицы. У Кириченко есть опыт и авторитет. Дай бог, чтобы всё у него пошло. Считаю, что это правильный выбор руководства.

Понятно, что поначалу придётся очень тяжело. Надо дать Кириченко время, чтобы во всём разобраться, - приводит слова Терёхин "Матч ТВ".

Кириченко возглавил "Ростов" в субботу, сменив Джонатана Альбу. Ранее специалист выступал за донской клуб в качестве игрока, а с 2014 по 2017 год входил в тренерский штаб команды.

После девяти туров РПЛ "Ростов" занимает 12-е место, набрав восемь очков. Дебютный матч Кириченко у руля команды состоится 9 октября - ростовчане дома сыграют с "Акроном".

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