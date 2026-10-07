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Артета связал будущее с "Арсеналом": новый контракт рассчитан до 2030 года

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подписал новое соглашение с лондонским клубом и останется у руля команды до лета 2030 года.
Фото: Keeran Marquis / Keystone Press Agency / Global Look Press
"Арсенал" официально объявил о продлении контракта с испанским специалистом. Вместе с Артетой новые соглашения до 2030 года подписали все представители его тренерского штаба.

"Для меня большая честь связать будущее с клубом и продолжать работать с исключительными людьми, которые хотят лучшего для "Арсенала". Этот клуб уникален, у него есть характер. Я испытываю огромное чувство гордости от того, что наше совместное путешествие продолжится", — заявил Артета.

Испанец возглавляет лондонскую команду с конца 2019 года. Под его руководством "Арсенал" стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и три Суперкубка, а также добрался до финала Лиги чемпионов.

Источник: официальный сайт "Арсенала"

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