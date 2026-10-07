Артета связал будущее с "Арсеналом": новый контракт рассчитан до 2030 года

"Для меня большая честь связать будущее с клубом и продолжать работать с исключительными людьми, которые хотят лучшего для "Арсенала". Этот клуб уникален, у него есть характер. Я испытываю огромное чувство гордости от того, что наше совместное путешествие продолжится", — заявил Артета.
Испанец возглавляет лондонскую команду с конца 2019 года. Под его руководством "Арсенал" стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и три Суперкубка, а также добрался до финала Лиги чемпионов.
Источник: официальный сайт "Арсенала"