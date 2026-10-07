Артета связал будущее с "Арсеналом": новый контракт рассчитан до 2030 года

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подписал новое соглашение с лондонским клубом и останется у руля команды до лета 2030 года.

Фото: Keeran Marquis / Keystone Press Agency / Global Look Press

"Для меня большая честь связать будущее с клубом и продолжать работать с исключительными людьми, которые хотят лучшего для "Арсенала". Этот клуб уникален, у него есть характер. Я испытываю огромное чувство гордости от того, что наше совместное путешествие продолжится", — заявил Артета.