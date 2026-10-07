Если летом аргентинский нападающий рассчитывал оказаться в "Барселоне", то теперь его главным вариантом продолжения карьеры стал "Арсенал".
По информации Гильема Балаге, форвард допускает уход из "Атлетико" уже в январское трансферное окно. Альварес, как утверждается, не связывает своё долгосрочное будущее с мадридской командой и всерьёз рассматривает переезд в Лондон. Летом английский клуб был готов предложить за него более 100 млн фунтов.
Стало известно, куда Альварес хочет перейти в январе - источник
Хулиан Альварес изменил приоритет при выборе следующего клуба.
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