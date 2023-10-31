– Ко мне есть определенный интерес от разных клубов из различных стран. Но никогда себе не позволю прийти на "живое" место. Андрея Карповича очень сильно уважаю, достойно справляется со своей работой. Поэтому никаких переговоров с "Актобе" не было.
Дал болельщикам слово, что до окончания отборочного цикла не уйду и не будет никаких совмещений постов – свое слово сдерживаю! А что будет дальше – решим с президентом федерации, – цитирует Адиева Sport24.
Ранее издание Meta-ratings.kz сообщило, что бывший главный тренер казанского "Рубина", московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский "Актобе". 52-летний россиянин входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера казахстанской команды. Помимо Слуцкого, руководство "Актобе" рассматривает вариант с назначением нынешнего рулевого сборной Казахстана Магомеда Адиева на случай ухода нынешнего наставника команды Андрея Карповича.
"Актобе" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций УЕФА в следующем сезоне. Слуцкий не работал тренером с ноября 2022 года после его ухода из казанского "Рубина".
Адиев – о возможном назначении в "Актобе": никогда себе не позволю прийти на "живое" место
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на слухи об интересе со стороны казахстанского "Актобе".
Фото: Globall Look Press