"Классный футбол показывали "Динамо" и "Краснодар" вплоть до удаления Осипенко. Примечательно, что судья в поле и боковой арбитр даже не углядели фол, а видеоарбитры в который раз вмешались и испортили игру", — заявил Ромащенко "Спорт-Экспрессу".
Тренер считает, что нарушение не заслуживало прямой красной карточки.
"Можно тут было спокойно обойтись без красной карточки — до ворот далеко, никакой чрезмерной грубости нет, Осипенко находится ближе к воротам. В общем, решение скорее против футбола", — добавил специалист.
Напомним, Осипенко был удален на 44-й минуте после просмотра VAR за фол на Джоне Кордобе. Несмотря на численное меньшинство, "Динамо" сумело удержать ничью.
После 15 туров москвичи набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс"