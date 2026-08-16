Полтора метра до гола: невероятный промах Мелкадзе подарил «Краснодару» победу

Для команды Мурада Мусаева это уже четвёртая победа подряд. 12 очков из 12 возможных — лучший старт «быков» повторён. Правда, в этом матче лидер РПЛ выглядел не как безжалостная машина, а скорее как команда, которой в нужный момент улыбнулась удача.
«Краснодар» не блистал, но нашёл свой шанс
Сценарий встречи довольно быстро стал понятен. «Ахмат» приехал не раскрывать игру и не устраивать хозяевам обмен атаками. Черчесов выбрал тройку центральных защитников, команда села достаточно глубоко и отдала «Краснодару» мяч.
Но вместе с мячом хозяева получили и проблему: против насыщенной обороны пространства почти не было.
«Краснодар» много контролировал, однако владение долго оставалось стерильным. Воробьёв ещё в дебюте мог открыть счёт, но Ульянов великолепно сыграл ногами. Затем хозяева несколько раз пробовали бить издали, однако большинство этих попыток не несли серьёзной угрозы.
Гораздо интереснее выглядел «Ахмат». Гости не просто оборонялись, а при каждой возможности старались убегать вперёд. Самородов и Садулаев менялись позициями, Максути искал свободные зоны, фланги подключались к атакам. Несколько перспективных выпадов грозненцы действительно создали, но в решающий момент им не хватало точности.
Казалось, что 0:0 до перерыва — вполне закономерный результат.
Но именно тогда «Краснодар» сделал то, что отличает сильную команду от просто хорошо играющей.
Один эпизод решил всё
На 45-й минуте хозяева наконец нашли комбинацию, которую так долго искали.
Ленини отдал передачу на Воробьёва. Форвард принял мяч спиной к воротам, выдержал давление защитника, развернулся и тонко вывел Кристиана в свободную зону. Бразилец не стал ничего выдумывать — мощный удар в ближний верхний угол, и 1:0.
Для Кристиана это уже второй гол в четырёх турах. Причём его результативность особенно важна сейчас, когда «Краснодар» вынужден обходиться без Джона Кордобы. Ирония в том, что команда Мусаева забила именно тогда, когда казалось, что атака окончательно застряла в оборонительных порядках соперника. «Ахмат» провёл хороший первый тайм, но ушёл в раздевалку проигрывающим.
Кривцов мог снять все вопросы - не получилось
После перерыва «Краснодар» получил шанс практически сразу поставить точку. Оласа исполнил очередную великолепную подачу с углового. Защитники «Ахмата» потеряли Кривцова, и Никита оказался практически один у дальней штанги. Это был момент, когда счёт должен был становиться 2:0. Но Кривцов пробил выше. Самое неприятное для полузащитника — он даже не находился под серьёзным давлением. Перед ним были ворота, было время выбрать направление удара, но мяч ушёл над перекладиной.
Впрочем, этот промах вскоре оказался почти незаметным на фоне того, что произошло через несколько минут.
Мелкадзе получил подарок — и отказался его принимать
На 59-й минуте Черчесов выпустил Георгия Мелкадзе вместо Максути. Свежий форвард должен был добавить «Ахмату» остроты в штрафной. И почти мгновенно получил идеальный шанс. Адамов подключился по правому флангу и сделал прострел прямо во вратарскую. Мелкадзе опередил защитника, оказался в двух метрах от пустых ворот и, по сути, должен был просто подставить ногу.
Но мяч полетел выше.
Это тот случай, когда невозможно придумать более драматичную формулировку: перед Мелкадзе не было ни вратаря, ни защитника, ни необходимости принимать сложное решение. Пустые ворота — и промах. На трибунах ещё несколько секунд не могли поверить в увиденное.
Для «Ахмата» этот момент стал символом всей игры. Команда Черчесова сумела выдержать давление, создавала опасные контратаки и получила шанс сравнять счёт. Но в финальной стадии снова не хватило самого важного — хладнокровия. Именно поэтому красивый по содержанию матч грозненцев вновь оказался без очков.
Это уже не случайность для «Краснодара»
После промаха Мелкадзе «Ахмат» продолжал искать свой шанс. Гости пошли вперёд, начали чаще использовать забросы и стандарты. У «Краснодара» появилось больше пространства для контратак, но второго гола хозяева так и не забили. В концовке Садулаев мог стать героем встречи. Его удар с лёта в компенсированное время прошёл совсем рядом с девяткой. И всё же наиболее показательная цифра — другая: «Ахмат» нанёс девять ударов и ни разу не попал в створ. При этом по xG грозненцы даже немного превзошли хозяев — 1,16 против 1,03. То есть статистически это совсем не выглядело как матч, в котором «Краснодар» должен был спокойно выигрывать.
Но футбол не всегда вознаграждает за качество игры. Иногда достаточно одного точного удара. А иногда — одного промаха.
«Ахмат» снова заслужил больше, чем получил
Черчесову пока явно не за что стыдиться именно за содержание игры. «Ахмат» не развалился против одного из главных фаворитов чемпионата, грамотно оборонялся, периодически опасно выбегал в атаку и до последнего сохранял интригу. Проблема в другом: за четыре тура у команды всего два очка. Это уже не вопрос отдельных неудачных эпизодов. Команда способна создавать проблемы соперникам, но слишком часто сама не пользуется созданными возможностями. Матч с «Краснодаром» стал очередным подтверждением: игра есть, результата нет. И если в ближайших турах реализация не улучшится, красивые отрезки быстро перестанут кого-либо утешать.
«Краснодар» повторил собственный рекорд — и это тревожный сигнал для конкурентов
А вот «Краснодар» пока собирает очки практически безупречно.
Четыре победы в четырёх турах, 12 очков, ни одного поражения и теперь ещё первый матч на ноль в чемпионате. Причём всё это команда делает без Кордобы и Сперцяна, двух футболистов, вокруг которых ещё недавно невозможно было представить полноценную атакующую конструкцию «быков».
Особенно важно другое: «Краснодар» не обязан выигрывать красиво, чтобы выигрывать вообще. В матче с «Ахматом» у команды Мусаева не получалось многое. Атака долго буксовала, стандарты заработали не сразу, соперник несколько раз опасно убегал в контратаки. Но хозяева нашли один момент, реализовали его и сумели удержать минимальное преимущество. В сезоне-2023/24 «Краснодар» тоже стартовал с четырёх побед подряд. Тогда идеальный разгон в итоге не привёл к чемпионству, а Владимир Ивич весной покинул команду. Повторение истории пока выглядит лишь красивой статистикой. Но у нынешнего «Краснодара» есть одно принципиальное отличие: команда уже показывает, что способна выигрывать даже тогда, когда не демонстрирует лучший футбол. А это качество для длинного чемпионата порой оказывается гораздо важнее.
И всё же главным героем вечера в Краснодаре стал не Кристиан, не Воробьёв и даже не Агкацев, сохранивший свои ворота сухими. Главный эпизод случился у противоположных ворот. Мелкадзе стоял в полутора метрах от пустой сетки и мог перевернуть матч.
Не попал.
«Краснодар» забрал три очка.
Иногда весь футбольный матч действительно помещается в один удар. И в субботу этот удар оказался выше ворот.
Фото: официальный телеграм-канал ФК "Краснодар"