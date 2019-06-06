Алексей Ионов: на матч с Сан-Марино нужно выходить и брать очки

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о подготовке национальной команды в преддверии матчей отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

"Подготовка к матчам была хорошей, времени до игр было достаточно. На матч с Сан-Марино нужно выходить и брать очки. Вообще, не важно, против кого мы играем – надо показывать свою игру и побеждать. Настрой забить как можно больше? Будем делать всё, чтобы было как можно больше, хотим провести хороший матч и добиться положительного результата. Что касается новичков, то мы всех давно знаем, встречались на поле. С новичками взаимодействия хорошие. Сейчас изучаем Сан-Марино, но не буду говорить, что мы о них узнали", - цитирует Ионова "Чемпионат.сом".
Теги: Ионов Сборная России
Сегодня, 13:28
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