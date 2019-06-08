Александр Мостовой: вспомнил детство, когда один выходил и обыгрывал один всю команду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью Rusfootball.info предостерёг национальную команду от эйфории после рекордной победы над сборной Сан-Марино со счётом 9:0 в рамках отбора к Евро-2020. Фото: © Getty Images

– А что тут комментировать? Перед игрой мы говорили, что она ничего не значит. Половина людей непрофессионалы. Просто я говорил, что будет больше пяти мячей, кто-то – что больше шести. Какая разница?– Нет, всё-таки ты понимаешь, что можешь войти в историю, забить лишний гол. Вот если бы наша команда не остановилась, например, с Германией, или с Бельгией бы пошла вперёд, тогда неожиданность. А тут сколько хочешь забивай. Поле хорошее, стадион шикарный.– А что с этим делать? Таких же команд немного. Их же не выкинешь, это страна целая. Они же не виноваты, что родились в Сан-Марино. Позорные результаты, но что делать. Сегодня я вспомнил детство, когда выходил и один обыгрывал команду соперника (смеется). Хотя какое-то время они держались. Но мне даже нечего говорить об игре – это самая слабая команда Европы.Главное, чтобы восприняли победу сдержаннее, скромнее. Недавно наши на чемпионате мира по хоккею итальянцев 10:0 обыграли, а потом финнам проиграли и поехали домой. Не хочу сравнивать, но я не любитель возвышать чуть ли не до небес. Вот вчера Украина Сербию обыграла Сербию 5:0 – не знаю, пример ли это, но я был удивлён.Игроки в эйфории после чемпионата мира, живут этим. Все уже забыли, что мы недавно в Лиге наций играли и не выиграли группу. Хотя я ещё до чемпионата мира говорил, что он сложится удачно – по статистике все хозяева преподносят какие-то сюрпризы.