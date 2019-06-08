В дом Мораты проникли вооруженные грабители пока он играл со сборной Фарерских островов

Дом нападающего сборной Испании Альваро Мораты подвергся нападению грабителей, сообщает Marca.По данным источника, вооруженные люди проникли в дом испанца пока он принимал участие в матче национальной команды против Фарерских островов. В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи. К счастью, никто из семьи Мораты не пострадал.Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось. По данному делу открыто расследование.