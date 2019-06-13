Станислав Черчесов: в четвертьфинале ЧМ-2018 мы изучали не сборную Хорватии, а Далича

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в честь выхода на русском языке книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича рассказал о своем отношении к 52-летнему специалисту.

"Мы дали им [хорватам] возможность сыграть лучший для них чемпионат мира. А если без шуток, мне Стипе [Плетикоса] позвонил и сказал, что готовится книга. Поэтому написал предисловие, сделал это с удовольствием. Прошел год, тогда мы были друг напротив друга, а теперь рядом.

Самый яркий момент чемпионата мира — со вкусом горечи, когда мы поехали на Воробьевы горы, где нас ждало тысяч 100 болельщиков. До этого мы не чувствовали всей атмосферы. Ну и игра с хорватами получилась одной из лучших для нас, и по развитию событий тоже.

Я изучал не соперника, а своего коллегу, что он может сделать. И теперь я могу сказать, что я был прав. Не каждый тренер расстанется со своим лучшим игроком во время чемпионата мира. Мы с Ромащенко думали, как обыграть этого парня. Он перестраивал игру во время самого матча, мы тоже.

Далич — с виду добрый, но на самом деле очень жесткий. Не знаю, что он думал обо мне, но я сейчас говорю всю правду", - цитирует Черчесова Sport24.
Теги: Черчесов Далич Сборная Хорватии Сборная России
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