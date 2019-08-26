Полный список команды выглядит так:
Вратари: Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
РФС
Джанаев, Смолов и Комличенко вызваны в сборную России, Чалов - вне заявки
Стала известна заявка сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана.
Фото: СЭ
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