Андрей Червиченко: по моему мнению, Гильерме ничем не хуже Акинфеева

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (2:1) в 5-м туре отборочного турнира Евро-2020. Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (2:1) в 5-м туре отборочного турнира Евро-2020.

Фото: mtdata.ru

- О матче:



Было заметно, что наша команда сильнее и тактически, и индивидуально. Бросался в глаза и уровень Головина, который, наверное, сегодня является лучшим отечественным футболистом, к тому же выступающим в топ-чемпионате. Хоть "Монако" и не блещет, но Александр выделяется в этой команде. Да и остальные сегодня молодцы, не испугались дерзких атак хозяев поля, и, хоть и пропустили, но в итоге одержали итоговую победу. Могли забить ещё, но Ерохин разбазарил момент, а потом ещё и выключился из эпизода. Но в целом, всё позитивно. Со второго места должны попадать на Евро.



- О голевой ошибке Гильерме и его игре за сборную:



Я очень позитивно отношусь к Гильерме. По моему мнению, он ничем не хуже Акинфеева, они оспаривают позицию лучшего вратаря России, а в чемпионате Гильерме, наверное, выручают свою команду даже чаще. Мне вообще нравятся люди, которые с удовольствием берут наше гражданство и отдаются за свою вторую родину так, как отдавались бы и за первую. У меня к Гильерме только положительное отношение, и я рад что он играет и спасает сборную. Он горит желанием играть за национальную команду, и сомневаться в его уровне будут только непонимающие люди.



Думаю, учитывая отсутствие Акинфеева, Гильерме - неоспоримый основной вратарь сборной России, и даже близко на сегодняшний день не стоит. По своему потенциалу поспорить мог бы Селихов. Максименко? Неплохой, но за последние 2 года столько запустил в свои ворота. Сейчас не приходится говорить о том, что он претендует на место основного голкипера сборной.



- О проблемах сборной России:



Мне кажется, что основной проблемой для игроков сборной является судейство в чемпионате России. Даже сегодня было видно, что наши футболисты привыкли к комфортному судейству, а с шотландцами судья давал бороться. В итоге в конце мы ведь и пропустить могли, потому что кто-то из наших падает, а все остальные начинают апеллировать к судье, который даёт играть, и соперник был близок к тому, чтобы воспользоваться этим.



Судейство в чемпионате России играет негативную роль на состояние наших клубов и сборной на международной арене. Там свистят то, что есть, а у нас, учитывая, что играют в основном футболисты из ведущих клубов страны, привыкли к комфортному судейству. И это самая большая проблема сборной: футболисты выключаются, поскольку думают, что сейчас будет свисток как дома, а соперник в это время продолжает атаку. Игроки сборной ждут свисток, но арбитр молчит, и это для наших футболистов непривычно.