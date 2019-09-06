Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал выездную победу над Шотландией (2:1) в матче отборочного турнира Евро — 2020.
"Сначала были не готовы к такому уровню сопротивления. После гола поняли, что ситуация сложная. А проигрывать недопустимо. Шотландия — главный конкурент за выход из группы все же. Пришли в себя, стали играть. В первом тайме было тяжелее. Во втором должен был сам забивать, но главное, что взяли три очка.
Я попросил таблетку в перерыве, по ноге как следует попали. Борьба была жесткая… Реально тяжело. В первом тайме много бегал без мяча, опускался в опорную зону, чтобы его получить", - цитирует Головина Sport24.ru.
Александр Головин: так попали по ноге, что в перерыве попросил таблетку. Борьба была жесткая
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