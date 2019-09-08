Фёдор Кудряшов: я уверен, что менталитет сборной России поменялся

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов заявил, что у команды поменялся менталитет, из-за чего она стала допускать меньше ошибок в решающие моменты.

Фото: "Спорт-экспресс"