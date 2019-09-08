«Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют.
Чувствую, что тренерский штаб мне доверяет. Понятно, что если в клубе у меня не будет складываться, то и в сборную я не попаду. Поэтому делаю все, что от меня зависит, а решение уже за тренерами сборной. Когда меня вызывают, всегда стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы доказать, что не зря попал в сборную», — цитируют Кудряшова «Известия».
В понедельник, 9 сентября, сборная России в Калининграде сыграет с Казахстаном. Начало встречи — в 21:45 мск.
Фёдор Кудряшов: я уверен, что менталитет сборной России поменялся
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов заявил, что у команды поменялся менталитет, из-за чего она стала допускать меньше ошибок в решающие моменты.
Фото: "Спорт-экспресс"
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