Денис Колодин: если Джикия и Семенов хорошо сыграют с Бельгией, это весьма перспективная пара
Бывший футболист сборной России Денис Колодин поделился мнением об игре пары центральных защитников национальной команды — Георгия Джикии и Андрея Семенова.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
«На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников. Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семенов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара», — приводят слова Колодина «Известия».
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