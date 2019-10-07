Сборная Белоруссии объявила состав на матчи отбора к Евро-2020 с Эстонией (10 октября) и Голландией (13 октября). В нем два представителя РПЛ — защитник "Краснодара" Александр Мартынович и защитник "Урала" Денис Поляков.
Вратари: Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Егор Хаткевич ("Ислочь").
Защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич ("Кайрат", Алма-Ата, Казахстан), Олег Веретило ("Динамо-Брест"), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов ("Витебск").
Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий ("Динамо-Брест"), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба — "Минск").
Нападающие: Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Вараждин", Хорватия).
Мартынович и Поляков вызваны в сборную Белоруссии на отборочные матчи Евро-2020
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