Гризманн: нам придётся победить Молдавию и Албанию

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Турции (1:1)."Мы никогда не были идеальными. В этом матче мы потеряли удачу и теперь просто обязаны её найти. Иногда мяч не идёт в ворота. Но это футбол, игра. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас, чтобы забить. Всем нам нужно быть терпеливыми и усердно работать каждому в своём клубе.Впереди у нас ещё есть две игры. Нам придётся побеждать Молдавию и Албанию. Ещё две игры, и тогда можем спокойно отпраздновать", — приводит слова Гризманна L’Equipe.Сборные Турции и Франции возглавляют группу Н, имея в активе по 19 очков.