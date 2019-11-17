Де Брейне: сборной Бельгии нужно улучшить владение мячом

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне поделился впечатлениями от матча отбора Евро-2020 с командой России (4:1)."Мы добились хорошего результата. В первом тайме показали рациональный футбол, во втором все получилось не так хорошо. Нам нужно улучшать владение мячом.У нас был хороший настрой. Мы доказали, что можем выигрывать такие матчи. Теперь нам надо завершить дело во вторник.Команда давно играет в таком составе, нужно расти дальше. Кто-то уходит, кто-то приходит, но все новички стараются добиться улучшения и вывести команду на более высокий уровень", - цитирует Де Брейне hln.