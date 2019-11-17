Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне поделился впечатлениями от матча отбора Евро-2020 с командой России (4:1).
"Мы добились хорошего результата. В первом тайме показали рациональный футбол, во втором все получилось не так хорошо. Нам нужно улучшать владение мячом.
У нас был хороший настрой. Мы доказали, что можем выигрывать такие матчи. Теперь нам надо завершить дело во вторник.
Команда давно играет в таком составе, нужно расти дальше. Кто-то уходит, кто-то приходит, но все новички стараются добиться улучшения и вывести команду на более высокий уровень", - цитирует Де Брейне hln.
Sport24.ru
Де Брейне: сборной Бельгии нужно улучшить владение мячом
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