Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча отбора к Евро-2020 с Люксембургом (2:0) заявил, что он намерен побить мировой рекорд по голам за национальную команду, который принадлежит иранцу Али Даеи, в активе которого 109 голов в международных матчах. У Роналду после вчерашней игры 99 мячей.
"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", — цитирует Роналду ВВС.
34-летний Роналду провел 164 матча за сборную Португалии и является лучшим бомбардиром в ее истории.
Sport24
Роналду: я побью мировой рекорд по голам за сборную
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