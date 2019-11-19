Жемалетдинов: будет не очень приятно даже сыграть вничью с Сан-Марино

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Сан-Марино в заключительном туре квалификации чемпионата Европы — 2020.

Фото: ТАСС