"Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры", — цитируют футболиста "Известия".
Матч Сан-Марино — Россия состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.
Жемалетдинов: будет не очень приятно даже сыграть вничью с Сан-Марино
Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Сан-Марино в заключительном туре квалификации чемпионата Европы — 2020.
Фото: ТАСС
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