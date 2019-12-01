Лучший бомбардир сборной России, бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков оценил шансы национальной сборной на Евро-2020.
"Хоть жеребьевка прошла и вчера, практически все соперники были известны. Кроме одной команды. Многие говорят, что повезло, что к нам в группу попала Финляндия, а не Уэльс. Я бы не был так поспешен в выводах. Повезло или нет — узнаем после Евро.
Какой шанс у сборной России выйти из группы? В данный момент — вполне реальный", - цитирует Кержакова Sport24.
А. Кержаков: многие говорят, что России повезло с Финляндией. Я бы не был так поспешен в выводах
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