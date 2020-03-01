"В Финляндии испытывают к России большое уважение. У вас отличная сборная, которой окажут серьезную поддержку свои трибуны. Россия — организованная команда, которая доказала это на чемпионате мира 2018 года. У нее есть опыт участия на больших турнирах", — цитируют Литманена "Известия".
Сборная России примет участие в чемпионате Европы - 2020. На групповом этапе, помимо Финляндии, нашими соперниками будут команды Бельгии и Дании.
С Бельгией и Финляндией наша команда сыграет на стадионе "Санкт-Петербург" 13 и 17 июня соответственно. Матч с Данией пройдёт в Копенгагене 22 июня.
В честь 60-летнего юбилея с первого проведения турнира чемпионат будет проведен в 12 городах и 11 странах. Это экспериментальный формат, всего на один турнир. Финал турнира пройдёт в Лондоне.
Экс-игрок "Барселоны" Литманен: В Финляндии испытывают к России большое уважение
Экс-игрок сборной Финляндии Яри Литманен прокомментировал предстоящую встречу финнов и сборной России на групповой стадии чемпионата Европы - 2020.
Фото: "Чемпионат"
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