У троих футболистов сборной России - форварда "Сочи" Антона Заболотного, полузащитника "Зенита" Александра Ерохина и полузащитника "Динамо" Даниила Лесового - выявлены сомнительные результаты тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба сборной. Симптомов заболевания у игроков нет, один из них ранее уже переболел коронавирусом. Не исключено, что тесты дали ложноположительный результат.
Вызов в сборную России получил нападающий Фёдор Чалов, тренировавшийся в Новогорске с молодёжной национальной командой.
Сборной России предстоит провести три матча: 12 ноября - товарищеский против Молдавии, 15 ноября - 5 тур Лиги наций против Турции, 18 ноября - 6 тур Лиги наций против Сербии.
Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на COVID-19, в сборную России вызван Чалов
У футболистов сборной России Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового выявлены сомнительные результаты тестов на коронавирус. Вызов в национальную команду получил форвард ЦСКА Федор Чалов.
Фото: РПЛ
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