После товарищеского матча с Молдавией (0:0) Губерниев задал вопрос Черчесову о том, почему в игры не принял участие вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.
"Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете", - ответил наставник национальной команды.
Губерниев моментально парировал Черчесова. "Если Сафонов мой внебрачный сын, то у тренера - Кузяев?" - пошутил комментатор в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Если мой внебрачный сын - Сафонов, то у тренера - Кузяев?" Губерниев пошутил над Черчесовым
Комментатор Дмитрий Губерниев пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
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