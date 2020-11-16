"Тренер сборной просто предал его! Это подло - отстранять." Волочкова расплакалась в защиту Дзюбы в телеэфире

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал вокруг нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и осудила его невызов в сборную России.
Фото: EPA
- Что там было на этом видео? Да там ничего не было! Извините, но Артем Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного. Мастурбировал у себя в постели, а не на поле. Это не должно никого касаться. У меня таких видео - до фига и больше! Правда. Потому что я красивая, яркая и сексуальная женщина, а мои шпагаты многие не могут пережить. Я хочу к совести призвать тренера Артема Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло - отстранять от поля боя. Вместо того, чтобы защитить своего человека, он взял его и просто предал! - заявила Волочкова со слезами на глазах в телепрограмме "Прямой эфир" Андрея Малахова, вышедшей на канале "Россия 1".

Напомним, 8 ноября разразился скандал, связанный с именем форварда петербургского "Зенита" и основного нападающего сборной России Артема Дзюбы. В социальных сетях и на медиа-ресурсах получил широкое распространение видеоролик компрометирующего характера, на котором известный футболист занимается самоудовлетворением и снимает это на камеру телефона. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу, который ранее был капитаном сборной, на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

Товарищеская встреча со сборной Молдавии в Кишиневе завершилась вничью 0:0, на позиции нападающего сыграли Федор Чалов и Александр Соболев. Матч с национальной командой Турции в Стамбуле закончился победой хозяев со счетом 3:2 - в нападении за Россию сыграли Антон Заболотный и Александр Ерохин, голы забили Денис Черышев и Далер Кузяев. 18 ноября наша команда в Белграде проведет решающую для определения мест в группе Лиги наций встречу с Сербией.

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Теги: Сборная России Дзюба Черчесов
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