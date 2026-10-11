Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
14:00
БалтикаНе начат
ЦСКА
16:30
РодинаНе начат
Рубин
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
17:00
УфаНе начат

"Это ерунда". Семак - о ситуации с газоном перед матчем "Краснодара" с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с газоном на стадионе "Краснодара" перед игрой 10-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"По поводу газона... Это ерунда на мой взгляд, но есть регламент. Был красивый рисунок, но если нельзя по регламенту, его убрали.

Вообще никаких вопросов не было. Думаю, эта ситуация — просто дополнительный разогрев", - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Перед центральным матчем 10-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3) "Краснодар" нанес на газон своего стадиона изображение быка. Лига заставила клуб убрать оформление травы до старта игры, так как это нарушало регламент турнира.

Источник: Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится