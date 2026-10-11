"Это ерунда". Семак - о ситуации с газоном перед матчем "Краснодара" с "Зенитом"

"По поводу газона... Это ерунда на мой взгляд, но есть регламент. Был красивый рисунок, но если нельзя по регламенту, его убрали.
Вообще никаких вопросов не было. Думаю, эта ситуация — просто дополнительный разогрев", - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
Перед центральным матчем 10-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3) "Краснодар" нанес на газон своего стадиона изображение быка. Лига заставила клуб убрать оформление травы до старта игры, так как это нарушало регламент турнира.
Источник: Rusfootball.info