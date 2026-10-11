ЦСКА - "Родина": где и когда смотреть матч 10 тура РПЛ

Сегодня, 11 октября, состоится столичное дерби, в рамках которого ЦСКА встретится с "Родиной". Матч 10 тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и начнется в 16:30 по местному времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер".
По итогам 9 сыгранных туров "армейцы" располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. "Родина" на данный момент занимает предпоследнее, 15-е место с 5 баллами в своем активе.