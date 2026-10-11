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«Спартаку» лучше пропустить, чем остаться в меньшинстве». Черышев - о ничьей с «Крыльями Советов»

Один из лучших форвардов российского футбола Дмитрий Черышев в интервью Rusfootball.info оценил результат встречи 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак».
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Понятно, ключевой момент – раннее удаление Максименко. Не думаю, что на него сильно повлияли курьезно пропущенные голы от Нигерии, но все равно к вратарю после таких эпизодов нужен отдельный подход. Так или иначе, сидит в голове. Бежать с квадратными глазами на такой мяч нельзя. «Спартаку» всегда лучше пропустить, чем остаться в меньшинстве. Вот даже на замену не вышел Даку, а в равных составах наверняка мог пригодиться. Как бывший нападающий, я ему сочуствую.

Ничья никого не устроила. «Спартаку» надо цепляться за «двоечку» впереди турнирной таблицы. А «Крылья» имели большое преимущество, создали много моментов.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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