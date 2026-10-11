"Даже если он не играет". Галактионов отметил роль Джикии в "Локомотиве"

"Даже если он не принимает участия в игре, очень важна его роль в команде. Будет еще больше вклиниваться в эту историю.
Коллектив потихонечку формируется. Огромное спасибо, что у нас формируется такой коллектив. В прошлом сезоне была потрясающая команда, которая закольцевала историю бронзовыми медалями. Сейчас формируется новая команда", - сказал Галактионов.
Георгий Джикия присоединился к "Локомотиву" в июле нынешнего года в качестве свободного агента. Контракт с 32-летним центральным защитником заключен на один сезон. Россиянин провел в составе "железнодорожников" четыре матча в РПЛ и две игры в Кубке России, в которых отыграл суммарно 337 минут и не отметился результативными действиями.
Вчера, 10 октября, команда Михаила Галактионова одержала вторую победу в текущем чемпионате, разгромив в гостях воронежский "Факел" со счетом 5:0. Джикия был включен в заявку на эту встречи, но провел весь матч на скамейке запасных.
Источник: "Матч ТВ"