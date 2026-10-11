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«Пора уже «Факелу» использовать моменты». Черышев - о крупном поражении от «Локомотива»

Главный тренер таджикского "Равшана" Дмитрий Черышев поделился с Rusfootball.infо мнением по итогам матча «Факел» - «Локомотив».
Фото: ФК "Факел"
- Счет, конечно, неожиданный. Тем более, из хода игры не вытекал. Вспомню слова Адамаса Соломоновича Голодца: «Били в угол, били в штангу, проиграли 5:0. Присылайте скорей деньги, хотим вернуться домой». Воронежцам домой возвращаться не надо, но пора уже использовать моменты, которые у них есть в каждом матче. Василенко, если продолжит работу, надо просто успокоиться.

Что «Локомотив» забил пять, это наверняка плод работы в этой паузе. Тем более, что три из них головой с определенных комбинаций пришли. Видите, не поставил Мостового, еще пару ребят – положился на работавших с ним все три недели. Планомерное восстановление Монтеса и Комличенко, встраивание Титкова и Бабкина тоже сыграло свою роль. Перерыв явно пошел «Локо» на пользу.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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