«Пора уже «Факелу» использовать моменты». Черышев - о крупном поражении от «Локомотива»

- Счет, конечно, неожиданный. Тем более, из хода игры не вытекал. Вспомню слова Адамаса Соломоновича Голодца: «Били в угол, били в штангу, проиграли 5:0. Присылайте скорей деньги, хотим вернуться домой». Воронежцам домой возвращаться не надо, но пора уже использовать моменты, которые у них есть в каждом матче. Василенко, если продолжит работу, надо просто успокоиться.
Что «Локомотив» забил пять, это наверняка плод работы в этой паузе. Тем более, что три из них головой с определенных комбинаций пришли. Видите, не поставил Мостового, еще пару ребят – положился на работавших с ним все три недели. Планомерное восстановление Монтеса и Комличенко, встраивание Титкова и Бабкина тоже сыграло свою роль. Перерыв явно пошел «Локо» на пользу.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info