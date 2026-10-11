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"Ахмат" - "Балтика": где смотреть трансляцию матча 10 тура РПЛ

"Ахмат" - "Балтика": во сколько начало и где смотреть трансляцию игры чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"
Сегодня, 11 октября, грозненский "Ахмат" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику" в матче десятого тура чемпионата России. Игра пройдет на "Ахмат Арене" в Грозном и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер".

После 9 сыгранных туров грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 набранными очками. Калининградцы располагаются на 10-й строчке с 11 баллами в своем активе.

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