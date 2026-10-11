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Кузяев оценил свой дебют за махачкалинское "Динамо"

Полузащитник Далер Кузяев прокомментировал дебютную игру в составе махачкалинского "Динамо" в 10-м туре РПЛ против "Оренбурга" (0:4).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Считаю, я еще не готов физически. Особенно в конце было сложно, ноги практически не держали.

Но через такие игры, через тяжелые тренировки можно набрать форму. И я надеюсь, что в ближайшее время постараюсь набрать оптимальную форму и помочь команде", - сказал Кузяев.

Вчера, 10 октября, состоялась встреча между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо" в рамках 10?го тура РПЛ. Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась разгромным поражением гостей со счетом 0:4.

Полузащитник Далер Кузяев присоединился к дагестанскому клубу в сентябре на правах свободного агента и провел первую игру за команду. 33-летний хавбек вышел в стартовом составе и сыграл полный матч.

Источник: "Матч ТВ"

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