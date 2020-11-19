- Болельщики отправляют Черчесова в отставку? Поговорят и перестанут. Как только сборная выиграет красиво какой-нибудь матч, так и забудут про это. Это спорт, игра - сегодня он плохой тренер, завтра - хороший, - передает слова Валуева Sport24.
Станислав Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. За это время национальная команда провела под его руководством 49 матчей. 21 из них закончились победой сборной России, 10 завершились вничью, в 18 сильнее оказались соперники. Под началом Станислава Черчесова сборная России заняла третье место в группе Кубка Конфедераций, пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, где уступила лишь по пенальти, и квалифицировалась на Евро-2020.
Валуев: болельщики отправляют Черчесова в отставку? Поговорят и перестанут
Экс-чемпион мира по боксу и депутат Государственной Думы Николай Валуев поделился мнением об отношении болельщиков к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после разгромного поражения от Сербии (0:5).
Фото: news.ru
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