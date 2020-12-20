- Там были не только ошибки вратарей и обороны, это ошибки всей команды. Мы поменяли вратаря не из-за пропущенных им четырех голов. Надо четче руководить обороной. И надо видеть, какие зоны закрывать, кому подсказывать, - передает слова Стауче ТАСС.
Матч 6 тура Лиги наций Сербия - Россия прошел 18 ноября 2020 года в Белграде и закончился победой хозяев поля со счетом 5:0. В перерыве встречи при счете 4:0 в пользу сербов главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил сразу четверых игроков, в том числе голкипера Маринато Гильерме.
Тренер вратарей сборной России рассказал, чем на самом деле была вызвана замена Гильерме при 0:4 в Белграде
Тренер голкиперов сборной России Гинтарас Стауче объяснил, из каких соображений тренерский штаб сборной заменил вратаря Гильерме в перерыве матча против Сербии (0:5).
Фото: Reuters
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