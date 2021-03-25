– Будет сложно, но у нас очень хорошая команда в плане подбора футболистов. Ребята показали, что могут талантливо и неординарно играть в атаке.
Не стоит далеко загадывать, надо сначала выйти из группы, а в плей-офф как пойдёт. Но уже сейчас можно смело сказать, что нашей молодёжи вполне по силам выйти в финал, – сказал Калыванов в интервью "Чемпионату".
Накануне сборная России под руководством тренера Михаила Галактионова обыграла национальную команду Исландии (4:1). Голами во встрече отметились Наир Тикнизян, Арсен Захарян, Денис Макаров и Федор Чалов, который также записал на свой счет три результативные передачи.
Групповая стадия молодёжного чемпионата Европы-2021 проходит в Словении и Венгрии и продлится до 31 марта. Национальной команде России до 21 года еще предстоит встретиться со сверстниками из Франции (28 марта) и Дании (31 марта).
Бывший тренер сборной России U-21: нашей молодежке вполне по силам выйти в финал Евро
Экс-наставник молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал перспективы команды на чемпионате Европы-2021.
Фото: сборная России
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