По информации источника, 17-летний футболист не приедет на сбор национальной команды в Австрии из-за болезни. Ранее стало известно, что у Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. Таким образом, Арсен не попадёт в заявку сборной России и пропустит Евро-2020.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провел 13 матчей, отличившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Источник: Eurostavka
Источник: Захарян пропустит чемпионат Европы
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не сможет помочь сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020.
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