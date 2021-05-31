Черчесов: не попавшие в заявку на Евро игроки останутся в расположении сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, кто из игроков не войдет в окончательную заявку команды на чемпионат Европы-2020.
Фото: NEWS.ru
"Завтра последний день подачи заявки, но до 12 числа есть возможность поменять игроков. Не дай бог из-за травмы или из-за ковида кто-то выпадет.

С игроками мы это тоже обговорили. Если кто-то не попадет в заявку на Евро — это ничего не значит. Они останутся в расположении сборной. На всякий случай", - приводит слова Черчесова Sport24.

Напомним, что в расширенную заявку национальной команды на Евро-2020 попали 30 футболистов, однако на турнир поедут лишь 26 игроков. Чемпионат Европы из-за болезни точно пропустит полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Таким образом, Черчесову предстоит отсеять еще троих игроков.

Завтра, 1 июня, сборная России проведет первый товарищеский матч против команды Польши. Игра состоится во Вроцлаве и начнется в 21:45 по московскому времени. Встречу из-за повреждений пропустят защитник Марио Фернандес и хавбек Денис Черышев.

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Теги: Черчесов
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