Черчесов: Рыбус женат на моей землячке. Одним словом — золотой пацан

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о футболистах "Локомотива" Гжегоже Крыховяке и Мацее Рубусе.
Фото: ФК "Локомотив"
Оба игрока защищают цвета национальной команды Польши, с которой завтра, 1 июня, россияне проведут товарищеский матч.

"Крыховяка я знаю как футболиста. Он отличный футболист. В "Локомотиве" он приводит команду к трофеям.

Рыбуса я сам покупал. Еще молодого его помню. Я знаю его со всех сторон. Кстати, он женат на моей землячке. Отличный парень, хороший футболист. Одним словом — золотой пацан", - приводит слова Черчесова Sport24.

Рыбус выступает за московский "Локомотив" с 2017 года. В минувшем сезоне в составе "железнодорожников" 31-летний поляк провел 37 матчей во всех турнирах, отличившись в них одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

За сборную Польши Рыбус дебютировал в ноябре 2009 года. В футболке национальной сборной Мацей провел 61 игру и отметился двумя голами.

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Теги: Черчесов Рыбус Локомотив Сборная Польши Сборная России
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