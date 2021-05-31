- Выход в плей-офф Евро - это самое малое, что они должны сделать. У сборной России не смертельная группа. И хотелось бы увидеть в ее исполнении более агрессивную игру. Моментами на чемпионате мира она пыталась прессинговать, и это смотрелось неплохо - приводит слова Куртияна "Спорт день за днем".
Сборная России на Чемпионате Европы-2020, который был перенесен на нынешний год из-за коронавируса и стартует 11 июня, сыграет в группе B вместе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Два стартовых матча (Россия - Бельгия 12 июня и Россия - Финляндия 16 июня) наша команда проведет в Санкт-Петербурге, который является одним из 11 городов-организаторов турнира. Для выхода в плей-офф нужно занять одно из двух первых мест либо войти в четверку лучших третьих мест среди всех шести групп Евро-2020.
Куртиян: выход в плей-офф Евро - самое малое, что должна сделать сборная России
Бывший хавбек "Зенита" Александр Куртиян высказал мнение о результате и игре, которые должна показать сборная России на Чемпионате Европы-2020.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!