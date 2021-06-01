Черчесов: у Самошникова повреждение. Неделю будет восстанавливаться. Будем думать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о формировании заявки на Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
"Очерчен ли уже список из 26 игроков на Евро? Думать осталось 52 минуты. Сегодня заявку подаем. Но до 12 июня любая команда может делать замены из-за травм и ковида. Все, кто у нас, будут работать дальше. Кстати, у Самошникова выявлено повреждение, сделали МРТ, неделю плюс-минус будет восстанавливаться. Будем думать", - заявил Черчесов.

В среду, 2 июня, будет объявлен итоговый состав сборной России на чемпионат Европы-2020. Объявление состава национальной команды на Евро-2020 запланировано на 10:00 мск. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Матч ТВ".

В товарищеском матче сборная России сыграла вничью с командой Польши (1:1). Первый гол в матче на 4-й минуте забил форвард сборной Польши Якуб Шверчок. Счет сравнял защитник сборной России Вячеслав Караваев на 21-й минуте встречи. Голевой пас на Караваева отдал полузащитник россиян Александр Головин.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.

Источник: Sport24

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Теги: Черчесов Сборная России Самошников
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