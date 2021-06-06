— Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Пусть рисуют то, что хотят. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников, — цитирует Губерниева Чемпионат.
Напомним, сборная Украины опубликовала новую форму, в которой будет выступать на чемпионате Европы. На ней изображена территория страны с включенным Крымским полуостровом.
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Губерниев — о форме сборной Украины: могут там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал форму сборной Украины.
Фото: РИА Новости
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