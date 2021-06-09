"Уверен, это будет праздник футбола, который порадует наших болельщиков. Что касается нашей сборной, команда провела очень серьезную работу, выполнила программу, которая была заложена в подготовку перед чемпионатом Европы. Уверен, команда приложит все силы, чтобы наиболее успешно выступить на турнире. Задача — выход из группы", - приводит слова Дюкова Sport24.
Евро-2020 начнется для сборной России матчем с национальной командой Бельгии, который состоится 12 июня на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Также в одной группе с подопечными Станислава Черчесова находятся Финляндия и Дания, с которыми им предстоит сыграть 16 и 21 июня соответственно.
Из группы в плей-офф гарантированно проходят команды, которые займут первые два места. Также путевку в следующий раунд получат четыре лучшие команды из числа занявших третье место в группе.
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Дюков - о сборной России на Евро: задача - выход из группы
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о первоочередных целях сборной на чемпионате Европы-2020.
Фото: сборная России
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