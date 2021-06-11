Шупляков работал с командой "Спартак-88", в которой тренировался Дзюба. По его словам, Артем в юности был целеустремленным. Также тренер отметил, что голевое чутье Дзюбы проявлялось уже тогда.
"Артем был очень голистым, голевое чутье врожденное. При мне всегда играл в нападении, я не крутил его, не перемещал. Он с харизмой, стержень тогда уже был, и есть сейчас. Артем очень хотел научиться, целеустремленный. Я видел, что он способный, у него была цель, не мечта, а именно цель, шел к ней", - сказал Шупляков.
Отметим, что Дзюба в составе сборной России готовится к началу Евро-2020. Завтра, 12 июня, россияне сыграют с бельгийцами в матче первого тура группового этапа Евро. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: Sport24
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Первый тренер Дзюбы: Артем с харизмой, стержень у него был уже в юности
Александр Шупляков, первый тренер форварда сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы, рассказал о том, каким нападающий был в юности.
Фото: "Зенит"
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