"Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок.
Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей – большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.
У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов", - приводит слова Айдамирова "Спорт-экспресс".
Напомним, что на 10-й минуте матча Бельгия - Россия 32-летний защитник неудачно сыграл при попытке перехватить передачу на нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, который воспользовался ошибкой Семенова и открыл счет.
Андрей является воспитанником московского "Спартака". До перехода в "Ахмат" в 2014 году он выступал за саратовский "Сокол", "Истру", "Носту", "СКА-Энергию" и пермский "Амкар".
За сборную России Семенов дебютировал в 2014-м. На счету защитника 27 матчей в футболке национальной команды.
Гендиректор "Ахмата": в поражении сборной России виноват не один Семенов, а вся команда
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поддержал защитника грозненского клуба и сборной России Андрея Семенова, который неудачно провел матч чемпионата Европы-2020 с командой Бельгии (0:3).
Фото: Getty Images
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