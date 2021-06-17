"Команде нужны слова поддержки. Ребятам удачи, впереди важный матч. Как нужно сыграть с Данией, чтобы решить задачу? Не знаю, как нужно играть. Главное выиграть хотя бы 1:0. Но как правильно сыграть, лучше подскажет тренерский штаб.
Я с ребятами постоянно на связи. С Соболем часто общаемся. Так что в курсе, как у них там дела", - приводит слова Кокорина "РБ Спорт".
Сборная России в двух матчах группового этапа чемпионата Европы-2020 набрала 3 очка - в стартовом матче россияне уступили Бельгии (0:3), во втором туре подопечные Черчесова победили Финляндию (1:0). В последнем, 3-м туре, Россия в Копенгагене проведет игру с Данией. Начало - в 22:00 мск.
В январе этого года 30-летний форвард стал игроком "Фиорентины", подписав с "фиалками" контракт на 3,5 года. Итальянский клуб заплатил за россиянина 4,5 млн евро. В составе "Фиорентины" он провел 4 матча, сыграв в общей сложности 91 минуту. Получив травму в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2), Кокорин не выходил на поле 12 матчей подряд.
Кокорин - о матче с Данией: не знаю, как сборной России нужно играть. Главное выиграть хотя бы 1:0
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин поделился впечатлениями от выступления сборной России на Евро-2020.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!