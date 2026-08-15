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Воспитанник "Динамо" заявил, что хочет выиграть трофей в составе бело-голубых

Полузащитник "Динамо" Тимофей Маринкин ответил, какие цели он ставит перед собой.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маринкина, он хочет помогать команде совершенствоваться и завоевывать трофеи.

- Хочу просто радовать родных и близких — не только в футболе, но и в жизни, чтобы все было хорошо.
А в спортивном плане — помогать команде совершенствоваться и, дай бог, побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное. Например, принесло трофей, - приводит слова Маринкина "СЭ".

Маринкин - воспитанник бело-голубых, он провел за основную команду во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца 2029 года.

Напомним, что в 4 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" - встреча состоится завтра, 16 августа, в 14:30 по столичному времени. На данный момент команда Сандро Шварца занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками.

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