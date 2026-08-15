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Полузащитник "Динамо" Рубенс: не думаю, что "Зенит" - монстр, которого мы должны бояться

Полузащитник "Динамо" Рубенс высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Рубенса, "Зенит" - не какой-то монстр, которого "Динамо" должно бояться.

- Не думаю, что "Зенит" — это какой-то монстр, которого мы должны бояться.

Мы можем играть против них и умеем это делать, - сказал Рубенс в эфире "Матч ТВ".

В воскресенье, 16 августа, московское "Динамо" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 14:30 по столичному времени.

После 3 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками, бело-голубые располагаются на девятой строчке с 4 баллами в своем активе.

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