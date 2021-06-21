Аршавин отметил, что сборная Дании является фаворитом матча. Вместе с тем он заявил, что надеется на положительный результат для сборной России.
"Хоть очковый перевес и в нашу сторону, но в целом всё говорит за сборную Дании. С другой стороны, я надеюсь, что как-то, непонятно как, наша сборная всё же сумеет добиться результата. Возможно, необязательно победы, но ничьей, которой нам тоже хватает для того, чтобы пройти дальше. Может быть, нам удастся забить быстрый гол, который может поменять всю ситуацию, всю игру и всё, что мы сейчас с вами предполагаем", - сказал Аршавин.
Отметим, что матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Игра начнется в 22.00 мск.
Источник: Матч ТВ
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Аршавин: надеюсь, что как-то, непонятно как, сборная России сумеет добиться результата в матче с Данией
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о матче национальной команды с Данией, который пройдет в рамках третьего тура групповой стадии Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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