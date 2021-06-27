"Ни один игрок сборной не достоин того, чтобы на него обратили внимание европейские скауты. После чемпионата Европы шансов уехать из РПЛ просто нет. Зачем европейским клубам сознательно покупать себе якорь? Еще и за такую высокую стоимость.
"Выделить можно только Головина, но он уже там. У остальных игроков нет мастерства, а если и есть, то просто кот наплакал. А учитывая репутацию наших игроков в Европе, вряд ли кто-то посмотрит в сторону российского рынка", - цитирует Боярского Sport24.
Сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч состоялся в Копенгагене. На 38-й минуте дальним ударом счет открыл датский полузащитник Миккель Дамсгард. Во втором тайме ошибка Романа Зобнина привела ко второму голу команды Дании, автором которого стал Юссуф Поульсен. На 70-й минуте сборной России удалось отыграть один мяч благодаря реализованному Артемом Дзюбой пенальти. Однако вскоре датчане довели счет до крупного усилиями Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле.
Сборная России с тремя очками заняла последнюю строчку в турнирной таблице группы В и вылетела с Евро-2020. Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Во втором туре подопечные Черчесова победили Финляндию (1:0). Автором победного мяча стал Алексей Миранчук, забивший в компенсированное к первому тайму время.
Боярский: теперь у игроков сборной России просто нет шансов уехать в европейские лиги
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что после неудачного выступления на Евро-2020 игроки сборной России закрыли себе путь в европейские чемпионаты.
Фото: ТАСС
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