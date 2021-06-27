Боярский: теперь у игроков сборной России просто нет шансов уехать в европейские лиги

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что после неудачного выступления на Евро-2020 игроки сборной России закрыли себе путь в европейские чемпионаты.
Фото: ТАСС
"Ни один игрок сборной не достоин того, чтобы на него обратили внимание европейские скауты. После чемпионата Европы шансов уехать из РПЛ просто нет. Зачем европейским клубам сознательно покупать себе якорь? Еще и за такую высокую стоимость.

"Выделить можно только Головина, но он уже там. У остальных игроков нет мастерства, а если и есть, то просто кот наплакал. А учитывая репутацию наших игроков в Европе, вряд ли кто-то посмотрит в сторону российского рынка", - цитирует Боярского Sport24.

Сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч состоялся в Копенгагене. На 38-й минуте дальним ударом счет открыл датский полузащитник Миккель Дамсгард. Во втором тайме ошибка Романа Зобнина привела ко второму голу команды Дании, автором которого стал Юссуф Поульсен. На 70-й минуте сборной России удалось отыграть один мяч благодаря реализованному Артемом Дзюбой пенальти. Однако вскоре датчане довели счет до крупного усилиями Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле.

Сборная России с тремя очками заняла последнюю строчку в турнирной таблице группы В и вылетела с Евро-2020. Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Во втором туре подопечные Черчесова победили Финляндию (1:0). Автором победного мяча стал Алексей Миранчук, забивший в компенсированное к первому тайму время.

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Теги: Боярский Сборная России
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